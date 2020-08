BVB-Kapitän Reus hofft auf Comeback zum Saisonstart

Dortmund (dpa) - Fußball-Nationalspieler Marco Reus hofft nach siebenmonatiger Zwangspause auf ein baldiges Comeback. Der 31 alte Kapitän von Bundesligist Borussia Dortmund wollte nicht ausschließen, dass er schon im Pokalduell mit dem MSV Duisburg (14. September) oder beim Bundesligastart gegen Mönchengladbach fünf Tage später wieder zur Verfügung steht. «Wenn es so weiter geht, ist alles eine Option. Aber das entscheidet am Ende der Trainer», sagte Reus am Freitag nach dem 1:1 seines Teams im Test gegen den Zweitligisten SC Paderborn.

Von dpa