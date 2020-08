Helge Schneider findet Ruhris «irgendwie cool»

Mülheim/Ruhr (dpa/lnw) - Unterhaltungskünstler Helge Schneider («Katzeklo») schätzt die Bewohner des Ruhrpotts. «Ich finde die Menschen einfach klasse hier. Die sind irgendwie so cool, nicht so aufgeregt», sagte der Jazzmusiker in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Besonders möge er deren Selbstironie - «dass man nicht alles so ernst nimmt und dass man sich selber nicht so ernst nimmt.» Schneider wurde in Mülheim geboren. Er lebt nach wie vor in der Ruhrgebietsstadt. An diesem Sonntag wird der «Musikclown» (Eigenbezeichnung) 65 Jahre alt.

Von dpa