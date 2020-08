56-Jähriger klettert nach zwei Tagen von Baukran

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein psychisch auffälliger Mann aus Münster ist nach rund zwei Tagen freiwillig von einem Baukran am Düsseldorfer Hauptbahnhof geklettert. Der Mann sei unverletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Samstagabend mitteilte. Am Donnerstagmorgen war der 56-Jährige in die Höhe geklettert. Daraufhin waren zunächst zwei Gleise am Hauptbahnhof aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, weil der Ausleger des Krans darüber ragte. Nach Angaben der Bahn war der Zugverkehr dadurch nur gering betroffen.

Von dpa