Motorradfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Trecker

Hünxe (dpa/lnw) - Ein Mann ist mit seinem Motorrad in Hünxe im Kreis Wesel gegen einen Traktor geprallt und gestorben. Ein weiterer Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Am Samstag sei eine Gruppe von Bikern unterwegs gewesen, als einer von ihnen in einer Rechtskurve mit einem Trecker zusammenstieß, teilte die Polizei Wesel mit. Der 56-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Motorradfahrer aus der Gruppe fuhr in die Unfallstelle und kam zu Fall. Der 59-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

Von dpa