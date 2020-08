21-Jähriger in Gelsenkirchen überfallen und ausgeraubt

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein 21-Jähriger ist am Samstagabend in Gelsenkirchen bedroht und ausgeraubt worden. Ein 23 Jahre alter Mann habe ihn auf der Straße mit einem Messer bedroht und ihm Bargeld abgenommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dann habe der 23-Jährige auch die Autoschlüssel des jungen Mannes an sich genommen und begonnen, das Auto nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Dabei rief der 21-Jährige dann die Polizei.

Von dpa