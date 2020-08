Unbekannte sprengen Parkscheinautomat in Hattingen

Hattingen (dpa/lnw) - Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis) einen Parkscheinautomaten gesprengt. Die Bedieneinrichtung im oberen Teil des Automaten sei dabei nahezu vollständig zerstört worden, berichtete die Kreispolizei. Teile des Geräts seien bis zu drei Meter weit geschleudert worden. Was als Sprengmittel diente, ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand. Die Täter seien ohne Beute geflüchtet.