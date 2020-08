Thomas Kutschaty fordert Schulgipfel mit Landesregierung

Die Ideen seiner Fraktion lägen «seit Monaten auf dem Tisch». Dazu zählten kleinere Lerngruppen, größere Unterrichtsräume und Schichtbetrieb im Präsenzunterricht. Am Montag läuft an Schulen die Maskenpflicht im Unterricht aus. Die Regelungen der neuen Coronaschutzverordnung, die ab dem 1. September gilt, wollen die Landesminister für Gesundheit und für Schule, Karl-Josef Laumann (CDU) und Yvonne Gebauer (FDP), am Montag (13 Uhr) vorstellen.