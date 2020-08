Tag des offenen Denkmals nur digital

Bonn (dpa) - Der Tag des offenen Denkmals am 13. September soll in diesem Jahr wegen Corona lediglich digital stattfinden. So werde das größte Kulturevent Deutschlands in infektionsgefährdeten Zeiten ganz neu auf den Weg gebracht, teilte am Montag in Bonn die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit, die den Tag seit 1993 bundesweit koordiniert. Der Aktionstag am zweiten Sonntag im September verzeichnete zuletzt mehr als drei Millionen Besucher.

Von dpa