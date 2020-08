Unbekannter wirft Stein durch Kirchenfenster: Ein Verletzer

Krefeld (dpa/lnw) - Ein Mann ist in einer Kirche in Krefeld von einem Pflasterstein am Kopf getroffen und dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, habe ein Unbekannter den etwa fünf Zentimeter langen und breiten Stein am Samstagmorgen durch die Fensterscheibe der Sakristei der Liebfrauenkirche geschleudert. Der Stein traf den Kirchenmitarbeiter, der sich zu dem Zeitpunkt mit zwei weiteren Männern in dem Raum aufhielt. Er wurde mit einer Platzwunde und Verdacht auf ein Schädelhirntrauma ins Krankenhaus gebracht.

Von dpa