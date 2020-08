Auch Polizisten aus NRW bei Großdemo in Berlin im Einsatz

An der Demonstration nahmen nach Angaben der Behörden rund 38 000 Menschen teil. Eine Gruppe von etwa 300 bis 400 Demonstranten überrannte am Samstagabend Absperrgitter am Reichstagsgebäude und baute sich lautstark vor dem verglasten Besuchereingang auf. Ob Polizisten aus NRW auch dort als Verstärkung dazu stießen, konnte das Innenministerium zunächst nicht sagen.

Die gegenseitige Unterstützung der Länder in der Polizeiarbeit hat Tradition und gilt gerade bei Großlagen mit vielen Einsatzkräften als unverzichtbar. Länderübergreifende Einsätze gibt es regelmäßig etwa bei Demonstrationen, internationalen Konferenzen oder Sportveranstaltungen.