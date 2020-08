Dieb spaziert mit Fernseher unterm Arm aus Hotel

Bonn (dpa) - Mit einem gestohlenen Fernseher unter dem Arm soll ein betrunkener Dieb aus einem Hotel in Bonn spaziert sein. Ein Angestellter habe den «besonders dreisten» Diebstahl bemerkt und den Mann verfolgt, teilte die Polizei am Montag mit. Eine verständigte Streifenwagenbesatzung nahm den Tatverdächtigen wenig später fest. Der 40-Jährige soll kein Gast in dem Hotel gewesen und ohne festen Wohnsitz sein. Ein Atemalkoholtest habe 1,5 Promille ergeben, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen worden sei. Der Fernseher wurde nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag ins Hotel zurückgebracht.

Von dpa