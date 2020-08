Leverkusen verlängert mit Talent Azhil und verleiht es

Leverkusen (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den auslaufenden Vertrag mit Mittelfeld-Talent Ayman Azhil um zwei Jahre verlängert, den 19-Jährigen aber direkt für ein Jahr an den niederländischen Erstligisten RKC Waalwijk ausgeliehen. Der Junioren-Nationalspieler Marokkos war im Alter von sieben Jahren in die Jugend-Abteilung von Bayer gewechselt. In der vergangenen Saison stand er bei vier Bundesliga-Spielen im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

Von dpa