Automatische Kupplung: Bahn will im Güterverkehr wachsen

Das Forschungsprojekt zur Entwicklung der digitalen automatischen Kupplung wird vom Bundesverkehrsministerium mit 13 Millionen Euro finanziert. Beteiligt sind neben der DB die schweizerische und österreichische Güterbahn und private Wageneigner. Angestrebt wird eine Umrüstung sämtlicher Güterwaggons in Europa bis 2030. Die Kosten dafür werden in Deutschland auf 1 bis 1,5 Milliarden Euro geschätzt und in Europa insgesamt auf 6,5 bis 8,5 Milliarden Euro. Bereits seit Jahrzehnten haben die Bahnen ergebnislos nach einheitlichen automatischen Kupplungen geforscht. Waggons werden weiter aufwendig per Hand an- und abgekuppelt. Die automatische Kupplung soll auch über eine digitale Datenleitung verfügen, mit der etwa die Temperatur in Kühlwagen für Lebensmittel überwacht werden kann.