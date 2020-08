Streit unter fünf Männern: 18-Jähriger in Lebensgefahr

Telgte (dpa/lnw) - Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung unter fünf Männern in Telgte im Münsterland ist ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Er hatte zusammen mit seinem Bruder (29) und einem 30-Jährigen die Flüchtlingsunterkunft eines 40-Jährigen aus Marokko aufgesucht. Die drei Männer sollen dabei maskiert gewesen sein - einen Baseballschläger, einen Hammer und ein Messer dabei gehabt haben, wie Polizei in Münster und Warendorf sowie die Staatsanwaltschaft Münster am Montag mitteilten.