Petershagen (dpa/lnw) - Ein 38-jähriger Mann hat mit einer Magnetangel eine Weltkriegsgranate aus einem Schleusenkanal der Weser in Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke) gezogen. «In der Granate ist Material drin, das potenziell immer noch detonieren kann», erklärte ein Polizeisprecher am Montag in Duisburg.

Von dpa