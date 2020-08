Beim niederländischen Zweitligisten war der in der Jugend von Borussia Mönchengladbach ausgebildete Holtby Stammspieler, er kam in 35 Spielen seit Januar 2019 auf drei Tore und 13 Vorlagen. Sein Bruder Lewis Holtby spielt nach Erstliga-Stationen auf Schalke, in Bochum, Mainz und Hamburg inzwischen bei den Blackburn Rovers in der englischen Heimat des Vaters der beiden Brüder.