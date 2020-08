Duisburg (dpa/lnw) - Knapp ein Jahr nach dem plötzlichen Verschwinden einer Frau aus Duisburg muss sich ihr Ehemann von Dienstag (10 Uhr) an in Duisburg vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 29-Jährigen vor, seine Frau am 7. September 2019 nach einem Streit in der gemeinsamen Duisburger Wohnung erwürgt zu haben. Anschließend soll er die Leiche in einem Wald vergraben haben, wo sie etwa drei Monate später von der Polizei gefunden wurde. Mutmaßlicher Hintergrund der Tat: Die 26-Jährige soll die Absicht gehabt haben, ihren Mann zu verlassen. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet auf Totschlag.