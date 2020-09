NRW-Ministerium: Singen in Klassen nein, Sport ohne Maske ja

Düsseldorf (dpa) - Singen in Klassenräumen soll vorerst bis zu den Herbstferien in den Schulen in Nordrhein-Westfalen verboten bleiben. Darauf hat das Schulministerium in einer E-Mail an die Einrichtungen aufmerksam gemacht. Singen im Freien oder in der Aula seien grundsätzlich erlaubt. Auch der Sportunterricht solle weiter im Freien stattfinden. «Das kontinuierliche Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung» sei für den gesamten Sportunterricht- «insbesondere in den Phasen physischer Betätigung» aber nicht vorgesehen.

Von dpa