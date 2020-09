Karlsruhe/Bonn (dpa) - Die Bundesanwaltschaft hat einen Mann festnehmen lassen, der sich in Syrien der Terrorgruppe Junud al-Sham angeschlossen haben soll. Der mutmaßliche Islamist sei am Montag in Bonn an seinem Wohnort gefasst worden und befinde sich inzwischen in Untersuchungshaft, teilte die Karlsruher Behörde am Dienstag mit.

Von dpa