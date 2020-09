23-Jähriger soll zwei Mädchen missbraucht haben: Anklage

Dortmund (dpa/lnw) - Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat Anklage gegen einen 23-Jährigen erhoben, der im Juni und Juli in Dortmund zwei 11 und 13 Jahre alte Mädchen vergewaltigt haben soll. Dem Afghanen werden sexueller Missbrauch von Kindern und mehrere Drogendelikte vorgeworfen, wie Staatsanwalt Henner Kruse am Dienstag in Dortmund berichtete. Der Beschuldigte sitze in Untersuchungshaft. Zu den Tatvorwürfen schweige er.

Von dpa