Gladbacher Pokalspiel gegen Oberneuland vor 300 Zuschauern

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Borussia Mönchengladbach verkauft auch für das DFB-Pokalspiel am 12. September gegen den FC Oberneuland 300 Karten an Zuschauer. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte am Montag entschieden, Zuschauer bei den Spielen der ersten Runde im Rahmen der örtlichen Bestimmungen zuzulassen. In Nordrhein-Westfalen sind derzeit maximal 300 Zuschauer bei Sportveranstaltungen unter Einhaltung entsprechender Hygiene-Bedingungen möglich. Wie die Borussia am Dienstag mitteilte, plane sie daher auch mit dieser Zuschauerzahl.

Von dpa