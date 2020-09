Umstrittener Polizeieinsatz: Ermittlungen abgeschlossen

Düsseldorf (dpa) - Nach dem umstrittenen Polizeieinsatz gegen einen Jugendlichen in der Düsseldorfer Altstadt hat die Duisburger Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen. «Die Akte ist hier eingegangen. Jetzt sind wir am Zug», sagte die Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft, Laura Hollmann, am Dienstag. Allerdings müssten noch fehlende Aktenbestandteile nachgereicht werden. Diese seien bereits angefordert.

Von dpa