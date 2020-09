Industrieproduktion den vierten Monat in Folge geschrumpft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Produktion der stark exportabhängigen Industrie von Nordrhein-Westfalen ist im Juli den vierten Monat in Folge gegenüber dem Vorjahresniveau geschrumpft. Im Vergleich mit dem vorangegangenen Monat Juni stieg die Produktion allerdings leicht um 2,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.