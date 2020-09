Literaturfestival «lit.RUHR» blickt in Zukunft

Essen (dpa/lnw) - Wo steht die Gesellschaft in 100 Jahren und wie sieht dann ein Gebäude wie das Welterbe Zeche Zollverein in Essen aus? Mit solchen Fragen beschäftigt sich das internationale Literaturfestival «lit.Ruhr» vom 6. bis zum 11. Oktober. Zum Herbstfestival für Lesehungrige werden wieder Tausende Besucher und Schriftsteller wie die Bestsellerautoren Bernhard Schlink, Wladimir Kaminer und Wolfram Eilenberger erwartet. Mit von der Partie ist auch Campino von den Toten Hosen, der ein Buch über seine Familie und seine Fußball-Leidenschaft geschrieben hat. Der Kartenvorverkauf habe begonnen, teilte das Literaturfestival am Mittwoch bei der Veröffentlichung des Programms mit.