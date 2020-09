In Düsseldorf gibt es aktuell drei Anbieter von E-Rollern: Tier, Lime und Bird. Trotz verbindlichen Auflagen sei die Situation in der Landeshauptstadt derzeit unbefriedigend.

Die Stadt prüft, ob die Roller in der Altstadt nicht ausschließlich an 20 dafür bestimmten Plätzen abgestellt werden können. Über die GPS-Ortung soll ein Abstellen an gefährlichen Orten verhindert werden.