BGH: Urteil nach Klage gegen Kohls ehemaligen Ghostwriter

Karlsruhe (dpa) - Dem Ghostwriter Heribert Schwan öffnete sich Altkanzler Helmut Kohl in langen Gesprächen - bis es zum Bruch kam. Seither beschäftigt der Streit die Gerichte durch alle Instanzen. Am heutigen Donnerstag (11.00 Uhr) verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe ein Urteil. Die Witwe und Alleinerbin Maike Kohl-Richter will Unterlagen und Gesprächsinhalte sicherstellen, die Schwan möglicherweise noch in seinem Besitz hat. (Az. III ZR 136/18)

Von dpa