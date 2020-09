Regierung: Mobilfunkausbau deutlich vorangekommen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Mobilfunkausbau ist in Nordrhein-Westfalen nach Angaben der Landesregierung deutlich vorangekommen. Mit einer Haushaltsversorgung je nach Netzbetreiber von 97,3 bis 99,4 Prozent und einer Flächenversorgung über alle Anbieter hinweg von 98,5 Prozent mit LTE-Mobilfunk stehe NRW unter den Flächenländern an der Spitze, erklärte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf. Außerdem werde der Prozess transparenter. Mit einer Übersicht im Internet (Dashboard) könnten die Bürger künftig die Ausbaufortschritte in ihrer Region nachvollziehen.

Von dpa