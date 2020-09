Bekannter der Lügde-Täter wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Göttingen (dpa) - Ein 49 Jahre alter Mann muss sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs von heute an vor dem Landgericht Göttingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sieben Kinder und Jugendliche missbraucht und Aufnahmen von sexuellem Missbrauch an Kindern besessen zu haben. Fahnder hatten den Mann im Zuge der Ermittlungen zum hundertfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde festgenommen. Der Bekannte der Lügde-Täter soll die Taten nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht auf dem Campingplatz des Städtchens in Nordrhein-Westfalen, sondern an anderen Orten begangen haben. Der 49-Jährige aus dem südniedersächsischen Kreis Northeim habe sich zunächst nicht zu den Anschuldigungen geäußert.

Von dpa