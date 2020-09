Schalke verpflichtet Ibisevic: «Spiele halt für Prämien»

Gelsenkirchen (dpa) - Der neu verpflichtete Stürmer Vedad Ibisevic verzichtet beim FC Schalke 04 komplett auf ein Grundgehalt. Das sagte der 36 Jahre alte Stürmer in einem am Donnerstagnachmittag vom Fußball-Bundesligisten verbreiteten Video, in dem Ibisevic gemeinsam mit Schalkes Sportvorstand ein Interview gibt. «Die Summen, die da rum kreisen, sind falsch», sagt er zu zahlreichen Spekulationen. «Schalke ist in einer schwierigen Situation. Ich wollte noch mal Bundesliga spielen. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt: Ich werden kein Grundgehalt haben», sagte der ehemalige bosnische Nationalspieler.

Von dpa