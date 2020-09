Fall Solingen: Haftbefehl wegen Mordes für Mutter beantragt

Solingen (dpa) - Nach der Tötung von fünf Kindern in Solingen haben die Ermittler Haftbefehl für die Mutter beantragt. Der Vorwurf laute auf Mord in fünf Fällen, sagte Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt am Freitag in Solingen. Die 27-Jährige sei nach einem mutmaßlichen Suizidversuch weder vernehmungs- noch haftfähig - deshalb könne das zuständige Gericht über den beantragten Haftbefehl noch nicht entscheiden.

Von dpa