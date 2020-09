Verbrechen in Solingen: Leichen abtransportiert

Solingen (dpa) - Nach dem erschütternden Verbrechen in Solingen sind in der Nacht zum Freitag die fünf getöteten Kinder aus dem Wohnhaus gebracht worden. In zwei Autos wurden die Leichen von einem Beerdigungsinstitut abtransportiert, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die fünf Kinder - der Polizei zufolge drei Mädchen im Alter von eineinhalb, zwei und drei Jahren sowie zwei sechs und acht Jahre alte Jungen - waren am Donnerstag tot in einer Wohnung in Solingen-Hasseldelle entdeckt worden. Die 27-jährige Mutter steht im Verdacht, sie getötet zu haben. Anschließend soll die Deutsche sich im nahe gelegenen Düsseldorf vor einen Zug geworfen haben und schwer verletzt überlebt haben. Die Polizei hat nach eigenen Angaben inzwischen Kontakt zum Vater der getöteten Kinder.

Von dpa