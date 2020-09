Sonntagsöffnung wegen Corona: OVG erneuert Kritik

Münster (dpa) - Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat sich bei Entscheidungen zu umstrittenen verkaufsoffenen Sonntagen in Iserlohn und Kevelaer erneut kritisch zu Vorgaben der NRW-Landesregierung geäußert. Wie bereits Ende August im Fall von Lemgo und Bad Salzuflen untersagte das Gericht die von den Kommunen festgelegten Geschäftsöffnungen für den 6. September per Eilbeschluss, wie das OVG am Donnerstag mitteilte.

Von dpa