«Haus des Jugendrechts»: Zielgruppe junge Straftäter

Oberhausen (dpa/lnw) - Auch in Oberhausen arbeiten Behörden jetzt in einem «Haus des Jugendrechts» enger zusammen, um mehrfach auffällig gewordene Kinder und Jugendliche von der schiefen Bahn zu holen. Heute wird dort die mittlerweile fünfte derartige Einrichtung in Nordrhein-Westfalen von NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) offiziell eröffnet. 40 Mitarbeiter der städtischen Jugendgerichtshilfe, der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Duisburg sind in dem Haus zusammengezogen worden.

