Der 53-Jährige war bereits im März nach mehreren Einbrüchen in Balve bei einer Fahndung festgenommen worden. Nach Polizeiangaben hatte der Mann damals Einbruchswerkzeug in seinem Auto. Ihm wird vorgeworfen, an 18 Einbrüchen im Märkischen Kreis beteiligt gewesen zu sein.

Die drei weiteren Tatverdächtigen wurden den Angaben zufolge im Januar von der Polizei überprüft, da ihr Fahrzeug in der Nähe von Tatorten gesehen worden war. Damals habe man die Männer aber noch nicht konkreten Taten zuordnen können. Sie sollen, ebenso wie der 53-Jährige, Kontakt zu einer größeren Tätergruppe aus Dortmund haben.