Essen (dpa/lnw) - Mal mehr, mal weniger Wolken und ein wenig Regen: Das sind die Wetteraussichten für das Wochenende in Nordrhein-Westfalen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Freitag gibt es laut der Prognose einzelne Schauer, überwiegend bleibt es aber trocken und bewölkt bei Temperaturen bis 25 Grad.

Von dpa