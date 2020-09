Laschet kündigt Corona-Check in allen Schulen an

Düsseldorf (dpa/lnw) - Jede Schule in Nordrhein-Westfalen soll einem gebäudetechnischen Corona-Check unterzogen werden. Das kündigte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag in Düsseldorf an. Im Fokus stehe die Wirkung von Aerosolen in geschlossenen Klassenräumen.