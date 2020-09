Havertz reist aus DFB-Quartier ab: Wechsel steht wohl bevor

Seit Wochen verhandelt Leverkusen mit dem Premier-League-Club über einen Transfer von Havertz. Der Profi war beim 1:1 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League am Donnerstagabend gegen Spanien nicht eingesetzt worden. Bundesligist Bayer Leverkusen war am Freitagmittag für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.