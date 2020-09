Giffey erschüttert über Fall der toten Kinder aus Solingen

Solingen/Berlin (dpa) - Nach dem Fund von fünf getöteten Kindern in einer Wohnung in Solingen hat sich Bundesfamilienministerin Franziska Giffey erschüttert gezeigt. Der Fall mache «traurig, wütend und fassungslos zugleich», hieß es am Freitag in einer Reaktion der SPD-Politikerin. «Fünf kleine Leben sind gestern ausgelöscht worden - das übersteigt unsere Vorstellungskraft von dem, was Menschen imstande sind zu tun.»

Von dpa