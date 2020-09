Laschet warnt vor voreiliger Entscheidung über Nord Stream 2

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat vor voreiligen Entscheidungen über die Fortsetzung des Ostseepipeline-Projekts Nord Stream 2 gewarnt. «Es ist heute nicht der Tag zu sagen: Wir müssen diese oder jene Maßnahme ergreifen», sagte Laschet, der im Dezember CDU-Chef werden will, am Freitag in Düsseldorf. Der Umgang mit der Vergiftung des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny und die Zukunft der Energieversorgung Deutschlands seien zwei getrennte Fragen.

Von dpa