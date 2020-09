Bayer Leverkusen im Test 1:1 gegen Anderlecht

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat einen Sieg zur Einstimmung auf die neue Saison verpasst. Im letzten und einzigen Test vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen Eintracht Norderstedt am 13. September kam der Fußball-Bundesligist am Freitag gegen den RSC Anderlecht nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. In der leeren BayArena traf Exequiel Palacios (6. Minute) für die Werkself. Den Ausgleich für den belgischen Rekordmeister erzielte Mohammed Dauda (21.)

Von dpa