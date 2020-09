Bruder postete Nachricht von toten Geschwistern in Schulchat

Solingen (dpa) - Kurz nach der Tötung von fünf Kindern in Solingen hat der überlebende Elfjährige in einem schulischen Gruppenchat mitgeteilt, dass alle seine Geschwister tot seien. Das sagte Einsatzleiter Robert Gereci am Freitag in Solingen. Der älteste Sohn der tatverdächtigen 27-Jährigen sei zu dem Zeitpunkt von den Einsatzkräften noch nicht ausfindig gemacht worden.

Von dpa