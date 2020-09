Bandenkriminalität: Spezialkräfte nehmen Mann fest

Wesel/Duisburg (dpa) - Bei einem Einsatz von Spezialkräften zur Bekämpfung von Bandenkriminalität ist am frühen Freitagmorgen in der Nähe von Wesel ein tatverdächtiger 19-Jähriger festgenommen worden. Einzelheiten zu den Hintergründen und den genauen Tatvorwürfen nannte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen werden von hessischen Behörden geleitet. Auch die Spezialkräfte kamen aus Hessen. Kurz zuvor war in Wesel ein Polizeiwagen mit einem verdächtigen Fahrzeug kollidiert. Ein durch den Unfall leicht verletzter Beamter habe «im Zuge dessen» einen Schuss abgegeben. Verletzt wurde niemand.

Von dpa