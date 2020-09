Getötete Kinder: Nachbarn wollen mit Lichterkette trauern

Solingen (dpa) - Die Nachbarn der Familie mit fünf getöteten Kindern in Solingen wollen am Samstagabend mit einer Lichterkette und einer Schweigeminute um die Toten trauern. Dazu rief der Nachbarschaftsverein «Wir in der Hasseldelle» am Freitag auf. Um der Trauer Raum zu geben, seien alle Anwohner gebeten, um 18.50 Uhr vor die Tür zu treten und eine Lichterkette zu bilden. «Der Tod von fünf Kindern trifft unsere Nachbarn, uns und die Hasseldelle ins Herz», hieß es in dem Aufruf zur Lichterkette. «Wir stehen unter Schock.»

Von dpa