Reitstall-Inhaber erkennt Ex-Angestellten auf Einbruch-Video

Aldenhoven (dpa/lnw) - Ein Mann ist an seinem ehemaligen Arbeitsplatz eingebrochen und dabei prompt von seinem Ex-Chef ertappt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erkannte der Inhaber eines Reitstalls in Stetternich (Kreis Düren) auf einer Videoaufzeichnung seinen ehemaligen Angestellten, nachdem bei einem Einbruch ein E-Bike und verschiedene Elektrogeräte gestohlen wurden.

Von dpa