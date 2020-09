«WAZ»: Realschüler sollen wieder Polizisten werden dürfen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Realschulabsolventen in NRW sollen nach dem Willen der Landesregierung wieder Polizisten werden dürfen. Darauf hat sich die schwarz-gelbe Koalition nach Informationen der «Westdeutschen Allgemeine Zeitung» (WAZ, Montag) verständigt. Für das Vorhaben wolle das Kultusministerium den Bildungsgang «Fachoberschule für Polizei» an Berufskollegs einrichten: Dieser erlaube es Realschülern, sich für ein anschließendes Studium an der Hochschule für Polizei und Verwaltung zu qualifizieren.

Von dpa