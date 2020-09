Trainerin vor Spiel gegen Irland: «Wieder als Team finden»

Essen (dpa) - Ähnlich wie der Männer-Nationalmannschaft in der Nations League stehen auch die deutschen Fußballerinnen nach langer Corona-Pause vor einem Kaltstart. «Für uns geht es darum, dass wir uns jetzt als Team möglichst schnell wieder finden», sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Dienstag während einer virtuellen Pressekonferenz vor den anstehenden EM-Qualifikationsspielen der DFB-Elf am 19. September in Essen (14.00 Uhr/ZDF) gegen Irland und drei Tage später in Montenegro (Dienstag/16.00 Uhr/ARD).

Von dpa