Bauboom verschafft Kampfmittel-Experten viel Arbeit

Weil die Bearbeitungszeiten rapide ansteigen, soll in Hamburg das Personal der Luftbildauswertung aufgestockt werden. Aktuell beträgt die Wartezeit in der Hansestadt 16 Wochen. In Schleswig-Holstein sind es sogar 27 Wochen, in Nordrhein-Westfalen dagegen nur zwei bis drei Wochen.

«Wir haben in diesem Jahr bislang 30 Prozent mehr Anträge erhalten», sagte der Dezernent des Kampfmittelräumdienstes Nordrhein-Westfalen, Kai Kulschewski. Über die Situation in NRW sagte er weiter, 2019 hätten die Experten in mehr als 20 000 Fällen Luftbilder ausgewertet. In diesem Jahr würden es voraussichtlich rund 25 000 werden. Ein Grund für den Anstieg sei der Breitband-Ausbau.

In Schleswig-Holstein und den anderen Ländern setzen die Kampfmittelräumdienste vor allem auf Luftbilder. «Wir haben 88 000 Luftbilder aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs», sagte Alan Bock, Leiter der Luftbildauswertung beim Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein. Das Archiv umfasse mittlerweile 90 000 Munitionsfunde im Norden aus dem Zeitraum 1940-2020.

Noch bis Donnerstag beraten im Kieler Rathaus 85 Experten aus fast allen Bundesländern über Kriegsluftbilder und ihre Auswertung. Dabei geht es beispielsweise auch um die Nutzung künstlicher Intelligenz in der Luftbildauswertung oder Techniken zur Auswertung von Nachtaufnahmen.