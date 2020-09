Dass es sich beim Anmelder um die Gruppe «Querdenken 711» handelt, die auch zur Demo in Berlin am vorvergangenen Wochenende aufgerufen hatte, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Die bisherigen Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in der Landeshauptstadt waren überschaubar geblieben - die Teilnehmerzahl war vergleichsweise gering.