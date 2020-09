Hockender Junge auf Kita-Parkplatz angefahren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein am Boden hockender kleiner Junge ist auf einem Kita-Parkplatz in Düsseldorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Autofahrer bog nach ersten Erkenntnissen der Polizei am späten Montagnachmittag auf den Parkplatz einer Kindertagesstätte ein und fuhr mit Schrittgeschwindigkeit, als er den Kleinen am Boden und dessen neben ihm kniende Mutter nicht sah. Der Fünfjährige geriet unter das Fahrzeug, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte.

Von dpa