Turnen: DM am 7. und 8. November in Düsseldorf

Frankfurt/Main/Düsseldorf (dpa) - Das Multisport-Wochenende des Deutschen Turner-Bundes (DTB) steht fest. Vom 5. bis 8. November finden im Düsseldorf Castello die deutschen Meisterschaften in den drei olympischen Sportarten Turnen, Trampolin und Rhythmische Sportgymnastik statt. Das teilte der Verband am Dienstag mit. Die Mehrkampf-Entscheidungen im Turnen (Männer und Frauen) sind für Samstag, die Gerätefinals für den Abschluss am Sonntag geplant.